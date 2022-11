FILE PHOTO: Turkish Navy frigate TCG Yildirim (F-243), returning from the Blue Homeland naval exercise, sails in the Bosphorus in Istanbul, Turkey March 9, 2019. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Οι παρεμβάσεις των Ευάγγελου Αποστολάκη και Άγγελου Συρίγου στην εκδήλωση των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου στη Λευκωσία με θέμα τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο ήρθαν να μας υπενθυμίσουν πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία σε συνθήκες κλιμακούμενης έντασης και ασχέτως αν είναι ή όχι στις προθέσεις των πρωταγωνιστών το σενάριο του πολεμικού επεισοδίου. Προετοιμασία για το χειρότερο ενδεχόμενο Ο Ευάγγελος Αποστολάκης μάλιστα μίλησε ευθέως για την ανάγκη η Ελλάδα να είναι προετοιμασμένη ακόμα και για το χειρότερο ενδεχόμενο, αυτό της πολεμικής σύρραξης, λέγοντας ότι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν καλά όλοι, φίλοι και αντίπαλοι και προς αυτή την κατεύθυνση ο πρώην υπουργός Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις στρατιωτικές συμφωνίες που έχει συνάψει με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Στόχος η εφ' όλης της ύλης διαπραγμάτευση Από την πλευρά του ο Άγγελος Συρίγος απαντώντας στο ερώτημα αν θεωρεί πως θα υπάρξει θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία σημείωσε ότι «εκτιμώ ότι όσο περνάνε οι ημέρες και οι εβδομάδες και θα πλησιάζουμε προς τις τουρκικές εκλογές, θα αυξάνει ο κίνδυνος επεισοδίου, χωρίς όμως να είναι αυτό η επιδίωξη της Τουρκίας. Η Τουρκία αποδέχεται ότι »πυροβολώντας προς το μέρος μας μπορεί να σκοτώσει κάποιον», αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της. Ο στόχος της είναι να μας σύρει σε μια διαπραγμάτευση εφ' όλης της ύλης». Εκρέμ Ιμάμογλου για Τζιτζικώστα: «Θα ενημερώσω την κοινή γνώμη και όλες τις βαλκανικές πόλεις» Μάλιστα ο κ. Συρίγος επεσήμανε ότι η η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι μία ακόμη διεκδίκηση της Τουρκίας που προστίθενται στον κατάλογο των τουρκικών αξιώσεων αλλά η στρατηγική μέσω της οποίας η Τουρκία διεκδικεί ζωτικό χώρο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο εκτός του διεθνούς δικαίου και με βάση τη λογική της ισχύος. Εξήγησε δε ο κ. Συρίγος ότι η Τουρκία στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να σύρει την Ελλάδα σε μια εφ' όλης της ύλης διαπραγμάτευση θέτει ακόμα και θέματα όπως επί παραδείγματι αν η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, τα Δωδεκάνησα, η Λήμνος, η Σαμοθράκη είναι ελληνικές. Ενώ ως προς την Κύπρο, η Άγκυρα θέλει να επιβεβαιώσει πως δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση υδρογονανθράκων χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Θα αναπτυχθούν πολλές αλλεπάλληλες κρίσεις Σημειώνεται δε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι αν γίνονταν δεκτές οι τουρκικές αξιώσεις στην Κύπρο τότε η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχανε το 44% της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της. Αυτό πάντως που έχει σημασία να τονιστεί είναι η εκτίμηση που εξέφρασε ο υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ότι πρόκειται το επόμενο διάστημα να απαπτυχθούν πολλές παράλληλες κρίσεις, οι οποίες θα αφορούν το τμήμα νοτίως της Κρήτης με πιθανή προσπάθεια ερευνών από το Oruc Reis, την παρουσία του γεωτρητικού σκάφους Αμπντουλχαμίντ μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και το προσφυγικό-μεταναστευτικό, με κινήσεις κυρίως επικοινωνιακής φύσεως από πλευράς Τουρκίας. «Όλα αυτά θα κινούνται ένα βήμα πριν από αυτό που θα λέμε παραβίαση Διεθνούς Δικαίου» σημείωσε χαρακτηριστικά. Κίνδυνος για την αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου Σε αυτό το κλίμα πάντως αξίζει να σημειωθεί και πολύ περισσότερο διπλωματικά διατυπωμένες αλλά εξίσου ανησυχητικές ήταν και οι εκτιμήσεις που εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην ιταλική τηλεόραση όπου χαρακτήρισε τον τουρκικό αναθεωρητισμό ως κίνδυνο για την αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου. «Φοβάμαι ότι πλέον δημιουργείται μια διαρκής στάση αμφισβήτησης όχι μόνο κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνολικά ενός τρόπου αντιμετώπισης των σχέσεων μεταξύ των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε με νόημα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Νόμιμη απάντηση η επέκταση στα 12 μίλια νότια και ανατολικά της Κρήτης Από εκεί και πέρα πάντως έχει σημασία να αναφερθεί ότι σε αυτό το πλαίσιο τόσο ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ της άμεσης επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε ότι είναι νόμιμη απάντηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στα νότια και ανατολικά της Κρήτης επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να καταγγέλλει συνεχώς το Casus Belli της Τουρκίας στο Αιγαίο και να το ερμηνεύει με τρόπο που συνάδει με τα εθνικά συμφέροντα και όχι με τις κατά καιρούς εκδοχές και ερμηνείες της Άγκυρας.