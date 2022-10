Τρόμος στη Σομαλία: Εισβολή IX με εκρηκτικά σε ξενοδοχείο

Ένα αυτοκίνητο που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά εισέβαλε στην είσοδο ενός ξενοδοχείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Κισμάγιο στη Σομαλία, ενώ ακολούθησαν πυροβολισμοί, όπως δήλωσαν στο Reuters ένας αστυνομικός και ένας κάτοικος της περιοχής.

Η κρατική τηλεόραση της Σομαλίας με μία ανάρτησή της στο Twitter ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν ένα “περιστατικό τρομοκρατίας” στο ξενοδοχείο, ενώ την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Αλ Σαμπάμπ που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

#Jubaland Police deputy chief Mohamed Nasi Guled calls #Kismayo residents calmness, estimating Tawakal Hotel attackers as three; vowed security forces will shortly bring terrorists’ dead bodies out. #Somalia pic.twitter.com/D4C5RfvMAl

