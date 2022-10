Το FourFourTwo «μίλησε»: Αυτός είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών

Για τους παλιούς το όνομα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα δεν έχει καμία άλλη θέση πέρα από την κορυφή, στο μεγάλο ερώτημα για το ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.

Άλλοι έχουν στη συγκεκριμένη θέση ποδοσφαιρικές καψούρες όπως ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, ή ο Ροναλντίνιο. Οι Βραζιλιάνοι έχουν τον δικό τους… Θεό, τον Πελέ. Η νέα γενιά έχει διαχωριστεί στα δύο, λόγω Μέσι και Ρονάλντο.

Ποιος είναι ωστόσο ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών στην πραγματικότητα; Το ερώτημα δύσκολα μπορεί να απαντηθεί και μάλλον δύσκολα θα απαντηθεί γενικότερα και στο μέλλον. Ωστόσο το πασίγνωστο περιοδικό FourFourTwo έκανε το μεγάλο βήμα και πήρε θέση.

Σύμφωνα λοιπόν με το μεγάλο περιοδικό, ο GOAT είναι ο Λιονέλ Μέσι! Ο «θρύλος» της Μπαρτσελόνα και νυν ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν ειναι αυτός που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων ποδοσφαιριστών ever, σύμφωνα πάντα με το FourFourTwo.

Από εκεί και πέρα η λίστα δίνει αναμενόμενα πολλούς λόγους για συζήτηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο DIOS της Αργεντινής. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Τρίτος της λίστας ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλλον και ο βασικότερος λόγος που έχει προκληθεί τέτοιος πανικός με τη λίστα του γνωστού περιοδικού, καθώς κάτω από τον CR7 βρίσκονται ποδοσφαιριστές «μύθοι».

Όπως και να έχει πάντως, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. 4ος ο «θρύλος» της Βραζιλίας, ο Πελέ, με τον Ζιντάν να κλείνει την πεντάδα.

Στη συνέχεια, στην έκτη θέση βρίσκεται ο Γιόχαν Κρόιφ, μια θέση πάνω από τον Τζορτζ Μπεστ. Μπεκενμπάουερ, Πούσκας και Ρονάλντο το «φαινόμενο» κλείνουν την δεκάδα…

FourFourTwo have unveiled their 100 best players of all time..

The 1⃣0⃣0⃣ greatest players of all time. According to, well, us… 🌎👑https://t.co/RCE6n3sElf

— FourFourTwo (@FourFourTwo) October 11, 2022