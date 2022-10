Eπίσημο: Στην Ατλέτικο ο Γκριεζμάν μέχρι το 2026

Αντουάν Γκριεζμάν…2026 στην Ατλέτικο και επίσημα αφού οι Ροχιμπλάνκος ήρθαν σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού σε μια υπόθεση που λίγο κόντεψε να φτάσει στα δικαστήρια.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής της Μπάρτσα Ματέου Αλεμάνι, κάνοντας λόγο για deal των δύο πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ατλέτικο:

«Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2021 και μέχρι τώρα έπαιζε στον σύλλογό μας ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα.

Επιπλέον, ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον συνδέει με τον σύλλογό μας έως τις 30 Ιουνίου 2026. Στην τρέχουσα σεζόν, ο Γάλλος επιθετικός έχει λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος και Champions League που έπαιξε η ομάδα στην οποία έχει σκοράρει τρία γκολ και έχει δώσει δύο ασίστ»

We’re thrilled to announce that Antoine Griezmann has signed a permanent contract until 2026! ❤️🤍 pic.twitter.com/H7B7Gsyreo

— Atlético de Madrid (@atletienglish) October 10, 2022