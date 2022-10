Μεγάλη φωτιά στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες μετά από φωτιά που ξέσπασε στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού δικτύου Ria Novosti, δεξαμενή καυσίμων έπιασε φωτιά στη γέφυρα της Κριμαίας με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ φαίνεται να έχει καταρρεύσει ένα μέρος της.

Όπως έγραψε στο Telegram ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, σύμβουλος του επικεφαλής της Κριμαίας, μια δεξαμενή καυσίμου πήρε φωτιά σε ένα από τα τμήματα της γέφυρας, με τα αίτια να διερευνώνται.

Τα ρωσικά ΜΜΕ υποβαθμίζουν την είδηση ως ατύχημα. Η γέφυρα του Κερτς, μήκους 19 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάιο του 2018. Ήταν ένα κολοσσιαίο και δαπανηρό έργο με σκοπό να συνδεθεί η Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτησή της.

Όπως διακρίνεται και από τις εικόνες που έχουν αναρτηθεί στο twitter, στο σημείο έχει ξεσπάσει φωτιά, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί αναδύονται από το σημείο της έκρηξης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην ευρύτερη περιοχή έχουν διακοπεί, όπως και η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τμήμα του δρόμου έχει καταρρεύσει. Δεν αποκλείεται, δε, και κατάρρευση τμήματος του σιδηροδρόμου λόγω των υψηλότατων θερμοκρασιών και της φωτιάς που μαίνεται στο σημείο.

Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν ζημιές στα τόξα στήριξης της γέφυρας, η εξέλιξη σηματοδοτεί το τελευταίο απρόοπτο για τη Μόσχα, μετά από αρκετές εβδομάδες ανατροπών στο πεδίο της μάχης, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ανάγκασαν τα ρωσικά στρατεύματα να υποχωρήσουν στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 6 το πρωί (τοπική ώρα) του Σαββάτου. Σημειώνεται πως η γέφυρα της Κριμαίας είναι η μεγαλύτερη στη Ρωσία, με το μήκος της να υπολογίζεται στα 19 χιλιόμετρα.

