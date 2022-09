Με μια ξεκάθαρη παρέμβαση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τοποθετείται για το πρόσφατο μπαράζ των πολεμικών δηλώσεων που εξαπόλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας αλλά και για το θέμα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Απαντώντας σε κοινή ερώτηση των ανταποκριτών του ΑΠΕ-ΜΠΕ, της ΕΡΤ και της ιστοσελίδας Hellas Journal, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «σε μια περίοδο που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες».

Συνεχίζοντας, επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση που θέλει τις ΗΠΑ να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας.

Όσον αφορά το θέμα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν εξίσου σαφής. Όπως τόνισε, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

.

Live now! @StateDeputySpox briefs reporters from the State Department, also streaming at https://t.co/svZa4XeqpL. https://t.co/vrpiTi0Fcf

— Department of State (@StateDept) September 6, 2022