Ολοκληρώθηκε η μεταγραφική «βόμβα»: Στην Γιουνάιτεντ ο Κασεμίρο

Το μεγάλο μεταγραφικό κόλπο γκρόσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε και επίσημη μορφή. «Κόκκινοι διάβολοι» και Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσαν την συμφωνία τους για τον Κασεμίρο με τον Βραζιλιάνο μέσο να γίνεται κάτοικος Μάντσεστερ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022

Οι εξελίξεις ήταν πολύ γρήγορες με την Γιουνάιτεντ να βγάζει από τα ταμεία της το ποσό των 60.000.000 ευρώ συν 10.000.000 μπόνους για να τον κάνει δικό της.

Ο 30χρονος μέσος ο οποίος κατέκτησε κατέκτησε 18 τρόπαια στους «μερένγκες», μεταξύ των οποίων και πέντε Champions League, θα εισπράξει διπλάσιες απολαβές (20.000.000).

Πλέον το μόνο που απομένει για την οριστικοποίηση του deal είναι ο Κασεμίρο να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ την Δευτέρα (22/8) είναι προγραματισμένη η αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου, παρουσία του προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Mε την «Βασίλισσα» κατέγραψε 361 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 31 γκολ, ενώ μοίρασε και 29 ασίστ.