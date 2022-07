Το ένα δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται πλέον στο φάσμα του χρόνιου υποσιτισμού, καθώς η διετία της πανδημίας και το φονικό πέρασμα του κορωνοϊού, όχι μόνο κόστισε εκατομμύρια ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά εκτόξευσε στα ύψη την οικονομική ανέχεια και την πείνα. Μια κατάσταση που είναι βέβαιο πως θα επιδεινωθεί με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία την εκτίναξη του πληθυσμού διεθνώς και βέβαια την απειλή της επισιτιστικής κρίσης.

Η ετήσια έκθεση «The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI)» των Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα του Food and Agriculture Organization (FAO) που δημοσιεύτηκε σήμερα επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στο επίπεδο ζωής, κυρίως στα κράτη του Τρίτου Κόσμου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκεται στο φάσμα της πείνας αυξήθηκε κατά 828 εκατ. μέσα στο 2021, σημειώνοντας ένα άλμα κατά 150 εκατ. άτομα, αφότου ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού.

