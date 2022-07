Στη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Νιακατέ

Συνεχίζει να είναι κάτι παραπάνω από δραστήρια στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο η Νότιγχαμ Φόρεστ εν όψει και της επιστροφής της στην Premier League, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να ανακοινώνει την απόκτηση του Μούσα Νιακατέ.

Ο 26χρονος στόπερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους νεοφώτιστους, οι οποίοι πλήρωσαν 10 εκατ. ευρώ τη Μάιντς για την αγορά του, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται άλλα 5 εκατ. μέσω μπόνους.

Αυτή είναι η τέταρτη μεταγραφή της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Αβονίγι, Μπιανκόν και Χέντερσον να έχουν προηγηθεί του Νιακατέ, που μέτρησε 135 συμμετοχές σε τέσσερα χρόνια στη Γερμανία, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε Βαλενσιέν, Μετς.

Welcome to Nottingham Forest, Moussa Niakhaté. ❤️

The news you’ve all been waiting for… ✍️

🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/6UlSB8D4Je

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 6, 2022