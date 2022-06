Λίβερπουλ: Ο Νούνιες ενημέρωσε οικογένεια και φίλους για την απόφαση του

Διατεθειμένη να κάνει ένα από τα «μπαμ» του καλοκαιριού και να προχωρήσει στην απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες είναι η Λίβερπουλ.

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως θα συμβεί, καθώς παρότι τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο νέος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», Έρικ τεν Χαγκ, είχε συνάντηση στην Πορτογαλία με τον ατζέντη του Νούνιες, Ζόρζε Μέντες προσπαθώντας να κλείσει τον παίκτη στη Γιουνάιτεντ, ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Πέντρο Σεπούλβεδα φαίνεται πως… ξεκαθαρίζει την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο Σεπούλβεντα ανέφερε πως ο 22χρονος ποδοσφαιριστής έχει επιλέξει τους Reds για τη συνέχεια της καριέρας του και μάλιστα έχει ενημερώσει τόσο την οικογένειά του όσο και τους φίλους του για την επιλογή του.

Όπως αναφέρεται, οι «αετοί» αξιώνουν ένα ποσό που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ενδέχεται να αγγίξει και τα 100 με τα μπόνους επίτευξης στόχων.

❗️It’s DONE. @Darwinn99 is going to @LFC . @ManUtd is out of the race. Contract of 5 years with a salary of 6 million euros net per season. Darwin Núñez already announced the decision to his family and friends. Liverpool is just waiting for @SLBenfica ‘yes’. pic.twitter.com/4O3Oq0RguQ

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) June 10, 2022