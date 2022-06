«Πέταξε» στα προημιτελικά της Στουτγκάρδης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, 2-0 τον Στρίκερ

Ανετος, ωραίος και στους «8» του τουρνουά της Στουτγκάρδης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε σοβαρός στο παιχνίδι με τον Ελβετό Ντομινίκ Στρίκερ (Νο. 200 στην παγκόσμια κατάταξη) και επικρατώντας εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του τουρνουά που πραγματοποιείται στη γερμανική πόλη.

Ο συμπατριώτης μας δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στον 19χρονο και έφτασε με… μαθηματική ακρίβεια στη νίκη, παρότι αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έδωσε φέτος στο γρασίδι. Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Βρετανό Αντι Μάρεϊ, ο οποίος απέκλεισε με 2-0 σετ τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (6-3, 7-6 [4]).

Through In Two ✌️@steftsitsipas defeats Stricker 6-3 6-4 to advance in Stuttgart#BOSSOPEN @theweissenhof pic.twitter.com/H2AvBl2if5

— Tennis TV (@TennisTV) June 9, 2022