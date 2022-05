Σέλτικς – Χιτ 102-82: «Όργια» Τέιτουμ και 2-2 οι Κέλτες

Οι Σέλτικς έστησαν… πάρτι στο TD Garden, διαλύοντας με συνοπτικές διαδικασίες τους Χιτ! Η ομάδα του Ίμε Ουντόκα δεν έδειξε κανένα έλεος στο Μαϊάμι, επικρατώντας εύκολα με 102-82.

Από την αρχή του ματς, η Βοστώνη φρόντισε να στείλει το μήνυμα για το ποιος είναι το αφεντικό (η διαφορά έφτασε και στο +32). Οι Κέλτες έκαναν ότι ήθελαν, φέρνοντας τη σειρά των τελικών της ανατολικής περιφέρειας στα ίσα (2-2).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σέλτικς ο συνήθης ύποπτος, Τζέισον Τέιτουμ. Ο 24χρονος παίκτης έβαλε στα καλάθια το Μαϊάμι, οδηγώντας τους γηπεδούχους στο ροζ φύλλο του αγώνα. Ο ηγέτης των Κελτών σταμάτησε στους 31 πόντους, ενώ ο Ουντόκα στερήθηκε τις υπηρεσίες του τραυματία, Μάρκους Σμαρτ. Καθοριστική η συμβολή του Πέιτον Πρίτσαρντ που πρόσθεσε 14 πόντους και του Ντέρικ Γουάιτ που μέτρησε 13 πόντους.

The Celtics have only lost 3 quarters this series.

They have won or tied the other 13. pic.twitter.com/BUhQdGjMYx

— StatMuse (@statmuse) May 24, 2022