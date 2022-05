«Απειλεί» το NBA ο Γιάννης: «Θα επιστρέψουμε»

Οι Μιλιγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν στους ημιτελικούς της Ανατολικής περιφέρειας και στο 7ο παιχνίδι της σειράς γνώρισαν την ήττα με 109-81 και αποκλείστηκαν από την συνέχεια, χάνοντας την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσα από τα Social Media, έστειλε μήνυμα για την επόμενη σεζόν, ευχαριστώντας παράλληλα τους οπαδούς των «Ελαφιών» για την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Για την ιστορία, αυτό ήταν η τελευταία ανάρτηση του Γιάννη στο twitter έπειτα από έναν μήνα. Το τελευταίο του ήταν στις 15 Απριλίου, όταν είχε ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος, με τον σταρ των Μπακς έκτοτε να μένει ανενεργός ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στα παιχνίδια των playoffs του NBA.

Χαρακτηριστικά έγραψε ο Greak Freak:

«Θα επιστρέψουμε! Σας ευχαριστώ για την υπέροχη σεζόν».

We’ll be back Milwaukee.. Thank you for a great season!! 🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/ZKNeW5962N

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 17, 2022