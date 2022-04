Μένει στην Παρί ο Μέσι, στην έξοδο ο Νεϊμάρ

Στην Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Λιονέλ Μέσι! Αν και πέρασε μία πολύ δύσκολη πρώτη χρονιά στο Παρίσι, σύμφωνα με το «Sky Sports» ο Αργεντινός σούπερ σταρ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στους πρωταθλητές Γαλλίας και να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπάρχουν για εκείνον την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα πάντως με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν ισχύει το ίδιο και για τον Νεϊμάρ. Για πρώτη φορά από τότε που τον απέκτησε από την Μπαρτσελόνα, η Παρί «βλέπει» θετικά το ενδεχόμενο πώλησής του ώστε να βάλει και αρκετά λεφτά στα ταμεία της.

Εξάλλου η σχέση του με τους οπαδούς της ομάδας μόνο καλή δεν είναι ενώ και η απόδοσή του δεν είναι η αναμενόμενη. Ο ίδιος βέβαια σε δηλώσεις του φρόντισε να καταστήσει σαφές προς όλους όσοι τον αποδοκιμάζουν πως θα παραμείνει στην ομάδα για ακόμη τρία χρόνια.

BREAKING: Lionel Messi is expected to STAY at PSG for at least one more season. ✅ pic.twitter.com/mOKD6UjsOI

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 25, 2022