«Να μην μπορεί να περάσει ούτε μύγα», ήταν η εντολή που έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Σεργκέι Σοϊγκού σχετικά με το εργοστάσιο Azovstal μετά την κατάληψη της Μαριούπολης.

Μέσα στο τεράστιο εργοστάσιο υπάρχουν περίπου 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες, ενώ εκτιμάται ότι εκεί βρίσκονται και άμαχοι.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 21, 2022