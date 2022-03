Μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης προς τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας υπέστη ζημιά από τις ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση, ανέφερε σε δήλωσή της τη Δευτέρα ο διαχειριστής του δικτύου Ukrenergo.

Η Ukrenergo δεν διευκρινίζει εάν έχει χαθεί όλη η εξωτερική τροφοδοσία του εργοστασίου ως αποτέλεσμα της ζημιάς, αλλά ζήτησε πρόσβαση στην περιοχή για να πραγματοποιηθούν επισκευές.

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν προσκόμισε στοιχεία για τη ζημιά ή τις ενέργειες των ρωσικών δυνάμεων και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την έκταση της ζημιάς ή την αιτία της.

Θυμίζουμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το εργοστάσιο αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

💬 #Zakharova : Attacks against their own nuclear facilities have become the signature of the current Ukrainian regime. The blame for this lies squarely with Kiev, the American masters of Vladimir Zelensky and US vassals in @NATO .

Το υπουργείο Ατομικής Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, κάτι που σήμαινε ότι τα συστήματα ψύξης θα λειτουργούσαν κανονικά και δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιούν εφεδρική ισχύ.

Η Ουκρανία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για αυξημένο κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας εάν δεν επισκευαζόταν μια γραμμή ρεύματος υψηλής τάσης στο εργοστάσιο, η οποία είχε καταστραφεί σε μάχες.

Σε καταγγελία κατά της Ουκρανίας προχώρησε η Μαρία Ζαχάροβα που τόνισε ότι έχει γίνει κίνηση κατατεθέν του Κιέβου να επιτίθενται οι ίδιοι οι Ουκρανοί κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεών τους.

Κατά την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, την ευθύνη έχουν η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως αφέντες του Ζελένσκι.

Να σημειώσουμε ότι την ώρα αυτή είναι σε εξέλιξη ο τέταρτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου έγραψε σε νέο μήνυμά του στο Twitter ότι οι δύο πλευρές ενημερώνουν για τις θέσεις τους η μία την άλλη, με τη διαπραγμάτευση να συνεχίζεται και ακόμα να είναι δύσκολη.

Ο Ποντόλιακ εκτιμά ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πολύ διαφορετικών πολιτικών συστημάτων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής τόνισε ότι στη χώρα του υπάρχει ελεύθερος διάλογος και υποχρεωτική συναινέση, ενώ στη ρωσική κοινωνία υπάρχει καταστολή.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022