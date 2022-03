Ρωσία: Οι Ουκρανοί επιτίθενται απέναντι στις δικές τους πυρηνικές εγκαταστάσεις

Σε καταγγελία κατά της Ουκρανίας προχώρησε η Μαρία Ζαχάροβα που τόνισε ότι έχει γίνει κίνηση κατατεθέν του Κιέβου να επιτίθενται οι ίδιοι οι Ουκρανοί κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεών τους.

Κατά την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, την ευθύνη έχουν η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως αφέντες του Ζελένσκι.

💬#Zakharova: Attacks against their own nuclear facilities have become the signature of the current Ukrainian regime. The blame for this lies squarely with Kiev, the American masters of Vladimir Zelensky and US vassals in @NATO.

🔗 https://t.co/41zjCLBm96 pic.twitter.com/DRp0t0DwRm

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 14, 2022