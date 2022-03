Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν πως «η στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία θα σταματήσει μόνο αν οι Ουκρανοί σταματήσουν να πολεμούν και μόνο αν οι απαιτήσεις της Μόσχας ικανοποιηθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Τόνισε εκ νέου ότι η «στρατιωτική επιχείρηση» -όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα την εισβολή της στην Ουκρανία- εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Πρόσθεσε πως ελπίζει πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα κρατήσουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση και θα λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα.

Ερντογάν σε Πούτιν: Προχωρήστε σε άμεση κατάπαυση του πυρός

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο με την Ουκρανία και ξένους εταίρους.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο για άμεση κατάπαυση του πυρός, άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων και υπογραφή συμφωνίας ειρήνης. Ζελένσκι: Οι Ρώσοι ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν την Οδησσό – Μαχόμαστε για ζωή και όχι σκλαβιά Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε πριν λίγες ώρες νέο μήνυμα στον ουκρανικό λαό μέσω του Telegram. Ο Ουκρανός πρόεδρος τους κάλεσε να συνεχίσουν να μάχονται, την ώρα που βρίσκονται ανάμεσα στη «ζωή ή την σκλαβιά», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Ουκρανοί, έχουμε ήδη κερδίσει το μέλλον μας, αλλά ακόμα μαχόμαστε για μας σήμερα», είπε ακόμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δείτε το μήνυμα Ζελένσκι

https://www.in.gr/wp-content/uploads/2022/03/20220306_Zvernennya_PU_TG_11-40.mp4 «Θέλουν να βομβαρδίσουν την Οδησσό» Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για βομβαρδισμό των Ρώσων στην Οδησσό, κάτι που ανέφερε ότι θα είναι έγκλημα πολέμου αν γίνει. Να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει βομβαρδισμός στο Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τρεις νεκροί στο Ιρπίν, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Με βάση όσα καταγγέλλει το Κίεβο, τα ρωσικά στρατεύματα στοχοποίησαν επίτηδες μια γέφυρα που χρησιμοποιείται από πολίτες για να εκκενωθεί η περιοχή. ⚡️Media: Russian forces fire at civilians in Irpin, kill at least 3 civilians. Russian troops deliberately targeted a bridge used by civilians to evacuate, according to media reports. At least 3 people were killed including 2 children. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022 Προσπάθειες για διαμεσολάβηση από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε σήμερα ότι οι προσπάθειές του να μεσολαβήσει στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποτελεί ένα «ηθικό καθήκον» παρόλο που υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας. Ο Μπένετ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης των μελών της κυβέρνησής του στην Ιερουσαλήμ, ώρες μετά τη συνάντηση στη Μόσχα με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ένα ταξίδι στο Βερολίνο και τηλεφωνικές κλήσεις, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ακόμη και αν υπάρχουν μικρές πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και έχουμε πρόσβαση και στα δύο μέρη και την ικανότητα (να δράσουμε), θεωρώ ηθικό καθήκον να δοκιμάσουμε τα πάντα», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Όσο υπάρχει ελπίδα, πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και μπορεί να υπάρχει ακόμη χρόνος για δράση», πρόσθεσε. Ο Μπένετ πρόσθεσε ότι δεν θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συζητήσεις με τους δύο ηγέτες των εμπόλεμων πλευρών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πέταξε στη Μόσχα το Σάββατο όπου συνάντησε τον Πούτιν για «περίπου τρεις ώρες» όπως έγινε γνωστό. Ήταν η πρώτη επίσκεψη στη Ρωσία από ξένο ηγέτη, που συνδέεται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ζελένσκι πριν ταξιδέψει στο Βερολίνο για να συναντήσει τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Το γραφείο της ισραηλινής πρωθυπουργίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, ότι ο Μπένετ συνομίλησε τρεις φορές τις τελευταίες 24 ώρες με τον Ζελένσκι, έναν Εβραίο που λέει ότι έχει οικογένεια στο Ισραήλ. Πρόσφατα, ο τελευταίος είχε δημοσιεύσει ένα μήνυμα στα εβραϊκά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλέσει τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο να κινητοποιηθούν ενάντια στη ρωσική εισβολή. Είχε επίσης επιπλήξει τον κ. Μπένετ για την αδράνειά του, ο οποίος απέφυγε να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, τονίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν το Ισραήλ με τη Μόσχα και το Κίεβο. Ο Μπένετ ένας θρησκευόμενος Εβραίος, δεν διεξάγει επίσημες εργασίες το Σαμπάτ, την εβραϊκή εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης το Σάββατο, εκτός από έκτακτες περιστάσεις. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, το Ισραήλ προετοιμάζεται για «ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης». Η υπουργός Εσωτερικών Νατάλια ΓκαβριλίτσαΑγιελέτ Σακέντ είπε ότι 2.034 Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν γίνει δεκτοί στο Ισραήλ από τις 24 Φεβρουαρίου, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν «περισσότεροι από 10.000 νέοι μετανάστες από τη Ρωσία και την Ουκρανία». Περίπου 300 νέοι μετανάστες από την Ουκρανία μέσω ευρωπαϊκών χωρών αναμένεται ότι θα φθάσουν στο Ισραήλ, σήμερα Κυριακή, μαζί με περίπου 100 παιδιά Εβραίων από ένα ουκρανικό ορφανοτροφείο που στάλθηκαν στη Ρουμανία την Τετάρτη.