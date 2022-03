Νέα καταγγελία για θανάτους αμάχων από ρωσικά πυρά κοντά στο Κίεβο έκανε η Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τρεις νεκροί στο Ιρπίν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Με βάση όσα καταγγέλλει το Κίεβο, τα ρωσικά στρατεύματα στοχοποίησαν επίτηδες μια γέφυρα που χρησιμοποιείται από πολίτες για να εκκενωθεί η περιοχή.

⚡️Media: Russian forces fire at civilians in Irpin, kill at least 3 civilians.

Russian troops deliberately targeted a bridge used by civilians to evacuate, according to media reports. At least 3 people were killed including 2 children.

