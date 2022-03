Ουκρανία – SOS ΠΟΥ: Επιθέσεις σε κέντρα Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε «αρκετές» επιθέσεις σε κέντρα υγείας στην Ουκρανία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς θανάτους και τραυματισμούς.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στο Twitter την Κυριακή πως οι αναφορές πληθαίνουν.

«Οι επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης ή εργαζομένων παραβιάζουν την ιατρική ουδετερότητα και αποτελούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

