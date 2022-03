Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Σάββατο (5/3) για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και την επιτάχυνση της στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε τις συνεχιζόμενες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Συμμάχους και τους εταίρους τους και την προσπάθεια για να αυξήσουν τις κυρώσεις στη Ρωσία για την επιθετικότητά της στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν χαιρέτισε την απόφαση της Visa και της Mastercard να αναστείλουν την υπηρεσία στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Μπάιντεν σημείωσε ότι η κυβέρνησή του αυξάνει την ασφάλεια, την ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και συνεργάζεται στενά με το Κογκρέσο για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση».

«Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου, είχα άλλη μια συνομιλία με τον @POTUS. Η ατζέντα περιελάμβανε θέματα ασφάλειας, οικονομικής στήριξης για την Ουκρανία και τη συνέχιση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022