Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συγκάλεσε την ερχόμενη Παρασκευή ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

I called an extraordinary Foreign Affairs Council #FAC on Friday and invited UA @DmytroKuleba, US @SecBlinken, UK @trussliz, CAN @melaniejoly and NATO @jensstoltenberg to join us.

We stand in transatlantic unity against #Russia‘s invasion and in solidarity with #Ukraine.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 2, 2022