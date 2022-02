Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και το διπλωματικό θρίλερ γύρω από το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις προσπάθειες που γίνονται για να επιτευχθεί εκεχειρία.

Τελευταίες πληροφορίες, ο βοηθός του Βλαντιμίρ Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι εγγυήθηκε για την ασφάλεια της ουκρανικής αποστολής, σε περίπτωση που βρεθεί στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις, ανέφερε πως η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στην πόλη Γόμελ και θα περιμένει την απάντηση των Ουκρανών μέχρι τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας).

⚡️Presidential advisor: Russia trying to put Ukraine into an «unacceptable ultimatum.»

Mykhailo Podolyak said that Russia was trying to force terms Ukraine could never accept in order to claim that Russia is the party most willing to negotiate.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022