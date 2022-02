NBA: Η καλή εμφάνιση του Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετή για τους Μπακς

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νετς με 126-123 εντός έδρας και έπεσαν στην 5η θέση της βαθμολογίας της Ανατολής, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μια καλή εμφάνιση, που δεν ήταν όμως αρκετή για τους περσινούς πρωταθλητές.

Ο έλληνας σούπερ σταρ έκανε τα πάντα στο παρκέ άλλη μια φορά, όμως τελικά δεν έφθαναν οι 29 πόντοι, τα 14 ριμπάουντ και οι 6 ασίστ του. Το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά έχασε το τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Greek Freak τελείωσε την αναμέτρηση με 8/20 σουτ, 1/6 τρίποντα και 12/16 βολές, ενώ είχε και 4 λάθη στα 36 λεπτά που τον άφησε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ στο παρκέ.

Δείτε το βίντεο με τα καλύτερα του Γιάννη:

Giannis picking up where he left off.

29 PTS | 14 REB | 6 AST pic.twitter.com/YDsm9ZG7iW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 27, 2022