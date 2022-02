Smoke rises from the territory of the Ukrainian Defence Ministry's unit, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από την πρώτη επίθεση μέχρι τώρα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα σε στρατηγικές στρατιωτικές δομές στη χώρα ενώ έχουν φτάσει έξω από το Κίεβο. Οι χάρτες που παρουσιάζει το BBC δείχνουν την ανάπτυξη του ρωσικού στρατού από τα ανατολικά μέσω του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και του Χάρκοβο και από την Κριμαία στα νότια. Επίθεση από αέρος Από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας) περίπου, ακούστηκαν εκρήξεις σε πολλές πόλεις της χώρας, καθώς η αεράμυνα της Ουκρανίας και άλλες στρατιωτικές υποδομές δέχθηκαν επίθεση. Οι αναλυτές λένε ότι οι αεροπορικές επιδρομές αποσκοπούν στο να ανοίξουν το δρόμο για την είσοδο χερσαίων στρατευμάτων. Μεταξύ των στόχων ήταν τοποθεσίες στο Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και το Ιβάνο-Φρανκίβσκ. Επίθεση από τον βορρά Από τον βορρά, τα ρωσικά στρατεύματα εκτιμάται ότι πέρασαν τα σύνορα με την Ουκρανία στο τριπλό κόμβο μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Λευκορωσίας, στη Σενκίβκα. Τις τελευταίες εβδομάδες, μια τεράστια ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων έχει συγκεντρωθεί κοντά στο Novye Yurkovichi και το Troebortno, συμπεριλαμβανομένης «ολόκληρης της 41ης στρατιάς», σύμφωνα με τον Michael Kofman του αμερικανικού Center for Naval Analyses. Τεθωρακισμένες φάλαγγες, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και πυραυλικών συστημάτων πολλαπλών εκτοξεύσεων, έχουν κινηθεί προς το Τσερνίχοφ, σε απευθείας πορεία προς το Κίεβο. Μάχες διεξάγονται επίσης στα περίχωρα της πρωτεύουσας, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακαταλάβουν την αεροπορική βάση Antonov στα δυτικά της πόλης. Ρωσικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του αεροδρομίου Γκοστόμελ, αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ορκίστηκε ότι θα περικυκλωθούν και θα συντριβούν. Μια πυραυλική επίθεση έπληξε επίσης την πόλη Brovary, ανατολικά του Κιέβου. Χτύπημα από τα ανατολικά Από τα ανατολικά, υπήρχαν αναφορές ότι ρωσικά τανκς είχαν φτάσει στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Τμήματα της πόλης έχουν βομβαρδιστεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν μεγάλες εκρήξεις στο Ντονέτσκ, ενώ παρόμοιες εκρήξεις προέρχονται από την κατεύθυνση του Μπέλγκοροντ στην άλλη πλευρά των συνόρων, όπου την Τετάρτη αναφέρθηκαν μεγάλες μετακινήσεις στρατευμάτων. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε ισχυρισμούς των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία ότι εξαπέλυσαν επίθεση στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία πόλη Shchastia στο Λουγκάνσκ. Σφοδρές μάχες σημειώθηκαν επίσης γύρω από το Σούμι, κοντά στο Χάρκοβο. Επίθεση από τον νότο Στα νότια, στρατεύματα πέρασαν από την Κριμαία στην ηπειρωτική χώρα, προς τη Χερσόνησο, καταλαμβάνοντας το Τσονγκάρ και τη Νόβο Αλεξέγιεβκα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις σε πόλεις της περιοχής, όπως η Οδησσός, η Μαριούπολη, η Μελιτπόλ και η Χερσώνα. Ουκρανοί αξιωματούχοι – τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters – δήλωσαν ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν αποβιβαστεί στα λιμάνια της Οδησσού και της Μαριούπολης.