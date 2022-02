Anonymous: Κήρυξαν κυβερνοπόλεμο στη Ρωσία

«Κυβερνοπόλεμο» στη Ρωσία κήρυξαν οι Anonymous μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η ομάδα των χάκερ με μηνύματά της στο Twitter ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στο site του ρωσικού τηλεοπτικού καναλιού RT καθώς και τεσσάρων ακόμα ιστότοπων τηλεπικοινωνιακών εταιριών και χαρακτηρίζει τον Πούτιν δικτάτορα.

Σε σχετική ανάρτηση της ομάδας στο Τwitter αναφέρει: «Η Συλλογικότητα των Anonymous κηρύσσει επίσημα τον πόλεμο στη Ρωσία». Μάλιστα, στη δημοσίευση έχει προστεθεί και το hashtag #Ukraine (#Ουκρανία).

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022