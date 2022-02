Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μια ανάσα από την πόλη, την οποία φέρεται να έχουν περικυκλώσει στην προσπάθειά τους να την καταλάβουν.

Ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν θέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με την κατάρριψη -όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται ουκρανοί αξιωματούχοι- ενός ρωσικού αεροσκάφους, στην πόλη του Κιέβου.

Video filmed by someone on the Ground of what appears to be a Russian Aircraft getting shot down by Air Defense Systems over Kyiv about 30 minutes ago. pic.twitter.com/lQBRGGbI5X

— OSINTdefender (@sentdefender) February 25, 2022