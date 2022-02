Στα… μαλακά η Μπαρτσελόνα – Όλα τα ζευγάρια των «16» του Europa League

Η κληρωτίδα έβγαλε άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του Europa League.

Το αδιαμφισβήτητο φαβορί της διοργάνωσης, η Μπαρτσελόνα, θα αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράι, ενώ η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32», Αταλάντα, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Λεβερκούζεν.

Από εκεί και πέρα το… μενού περιλαμβάνει και άλλα παιχνίδια που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το Σεβίλλη-Γουέστ Χαμ και το Πόρτο-Λιόν.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια:

Ρέιντζερς-Ερυθρός Αστέρας

Μπράγκα-Μονακό

Πόρτο-Λιόν

Αταλάντα-Λεβερκούζεν

Σεβίλλη-Γουέστ Χαμ

Μπαρτσελόνα-Γαλατασαράι

Μπέτις-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Λιψία-Σπαρτάκ Μόσχας

The round of 16 is set ✅

🤔 Best-looking tie? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2022