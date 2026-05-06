Μπροστά σε μια περίεργη υπόθεση βρέθηκαν αντιμέτωποι οι αστυνομικοί του Πύργου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το patrisnews, ένας άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο της πόλης με το αυτοκίνητό του.

Εκεί σταμάτησε και παρέδωσε στο νοσηλευτικό προσωπικό έναν άλλον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως το προσωπικό του νοσοκομείου ειδοποίησε την αστυνομία η οποία έφτασε στο σημείο.

Ο οδηγός του οχήματος υποστήριξε ότι εντόπισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του έξω από καφενείο στον Πύργο. Στη συνέχεια τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας κατέληξε.