Το Μακεδονικό βραβείο για το έτος 2021 θα απονείμει το Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου στον Ηλία Μόσιαλο για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στην Επιστήμη και στην υπηρεσία του Ανθρώπου.

Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith στο London School of Economics. Είναι επίσης Καθηγητής Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London (Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η τελετή βράβευσης και απονομής θα πραγματοποιηθεί και για το 2021, όπως και κάθε χρόνο, στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί Ζωντανά στο κανάλι του Ιδρύματος «Ίδρυμα Μακεδονικοί Βραβείου Δράμας» στο Youtube.

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος και Δήμαρχος Δράμας, κύριος Χριστόδουλος Μαμσάκος και θα ακολουθήσει ομιλία του κυρίου Μόσιαλου.

Θα τηρηθεί αυστηρό πρωτόκολλο προσέλευσης. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά του Covid-19 και πρέπει να επιδεικνύονται όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα έγγραφα.