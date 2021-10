Μεγάλος σεισμός στην Αλάσκα – Πάνω από 6,5 ρίχτερ

Μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στην Αλάσκα των Ηνωμένων Πολιτειών με την πρώτη εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να κάνει λόγο για 6,5 Ρίχτερ. Το Ευερωμεσογειακό Ινστιτούτο αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 51 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην χερσόνησο της Αλάσκας, στις Αλεούτιες Νήσους. Ο σεισμός ξύπνησε μνήμες από τον μεγάλο σεισμό του καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δόνηση που συμβαίνει στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας του ισχυρότατου σεισμού των 8,2 Ρίχτερ τον περασμένο Ιούλιο.

Breaking: a magnitude 6.5 #earthquake just struck near Chignik, #Alaska in the Aleutian Chain.

It appears to be an aftershock of an 8.2 that occurred on July 29. Aftershocks can last for months and be strong.

No #tsunami threat due to mainly horizontal slip motion. @FOX5DC pic.twitter.com/foYFFopdKW

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) October 11, 2021