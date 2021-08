Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ Ζακ Ρογκ

Ο πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ, Ζακ Ρογκ πέθανε σήμερα σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο Ζακ Ρογκ ήταν ο όγδοος πρόεδρος της ΔΟΕ αναλαμβάνοντας καθήκοντα το 2001.

Έμεινε στον προεδρικό θώκο της ΔΟΕ μέχρι το 2013 και επί προεδρίας Ρογκ στην ΔΟΕ, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 29, 2021