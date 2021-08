Ένας άνδρας 23 ετών φέρεται να είναι ο δράστης του μακελειού στο Πλίμουθ της νότιας Αγγλίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, ανάμεσά τους κι ένα παιδί μικρότερο των 10 ετών.

Ο ένοπλος, που έσπειρε τον τρόμο και ύστερα έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, φέρεται να κατονομάστηκε ως Jake Davison. Αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν ότι ο μαθητευόμενος χειριστής γερανού 23 ετών είχε προγραμματίσει την επίθεση.

Λέγεται μάλιστα, σύμφωνα με τη DailyMail, ότι πυροβόλησε μέλη της δικής του οικογένειας πριν βγει στους δρόμους και ανοίξει πυρ εναντίον αγνώστων.

Η μανία του άφησε πέντε άτομα νεκρά (σ.σ. έκτος νεκρός είναι ο δράστης), ενώ τα περισσότερα από τα θύματά του εκτιμάται πως δεν ήταν γνωστά σε αυτόν, με τα κίνητρα του δράστη να παραμένουν άγνωστα.

Οπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, μεταξύ των θυμάτων είναι η μητέρα του δράστη, ο αδερφός του και ένα κοριτσάκι πέντε ετών, ενώ από τις σφαίρες του ένοπλου τραυματίστηκαν τουλάχιστον δυο άνθρωποι που είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον ένοπλο ως ένα άνδρα που ήταν ντυμένος στα μαύρα και στα γκρι, να κλωτσάει την πόρτα ενός σπιτιού και να ανοίγει πυρ στην περιοχή Κέιχαμ της πόλης.

Μάλιστα, η DailyMail δίνει στη δημοσιότητα και φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη.

«Δύο άνδρες και δυο γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου» διευκρίνισε η αστυνομία, έπειτα από ώρες αβεβαιότητας γύρω από το συμβάν. «Άλλος ένας άνδρας, που θεωρούμε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, επίσης σκοτώθηκε επιτόπου».

Μια γυναίκα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο υπέκυψε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

«Θεωρούμε ότι όλοι πέθαναν εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστησαν από πυρά όπλων», διευκρίνισε, υπογραμμίζοντας πως το συμβάν δεν αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.

Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση του απολογισμού των θυμάτων από την αστυνομία, ο βουλευτής της περιοχής Λουκ Πόλαρντ ανέφερε μέσω Twitter πως ανάμεσα στα θύματα είναι «ένα παιδί μικρότερο των 10 ετών».

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, κάτοικοι άκουσαν δυνατούς κρότους και πυροβολισμούς προτού φθάσει στην περιοχή η αστυνομία.

Η Σάρον, αυτόπτης μάρτυρας η οποία δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της στο BBC, αφηγήθηκε πως αρχικά άκουσε κραυγές και κατόπιν πυροβολισμούς. Ο οπλοφόρος «έριξε την πόρτα ενός σπιτιού κι άρχισε να ρίχνει» είπε. «Βγήκε από το σπίτι συνεχίζοντας να ρίχνει, πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο».

Ο Ρόμπερτ Πίνκερτον, άλλος αυτόπτης μάρτυρας, είπε στο βρετανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ότι «έστριβε μια γωνία του δρόμου» όταν «έπεσε πάνω σ’ έναν τύπο οπλισμένο με τουφέκι», ντυμένο στα μαύρα.

Κάνοντας λόγο για «σοκαριστικά» γεγονότα, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για τη φύση τους, η υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, η Πρίτι Πατέλ, κάλεσε «τους πάντες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις συστάσεις της αστυνομίας και να επιτρέψουν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μας να κάνουν τη δουλειά τους».

