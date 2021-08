Ο Λιονέλ Μέσι συμφώνησε με την Παρί και ταξιδεύει σήμερα στο Παρίσι

Είναι πια οριστικό. Το Παρίσι φοράει τα καλά του και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη. Παρί Σεν Ζερμέν και Λιονέλ Μέσι ήρθαν σε απόλυτη συμφωνία, όπως αναφέρουν όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ευρώπης και ο Αργεντινός μπαίνει το απόγευμα στο αεροπλάνο για να μεταβεί στην πρωτεύουσα της Γαλλίας και να υπογράψει.

Από τη Δευτέρα οι οπαδοί της Παρί περίμεναν υπομονετικά στο αεροδρόμιο τον «Λίο», με τον τελευταίο να στέλνει τον πατέρα του για διαπραγματεύσεις. Και να ξεκαθαρίζει πως αν συμφωνηθούν όλα, τότε και μόνο θα μπει και ο ίδιος στο αεροπλάνο.

Πριν από λίγη ώρα οι δύο πλευρές έδωσαν οριστικά τα χέρια και πλέον το μόνο που απομένει είναι να εμφανιστεί ο Αργεντινός στην «Πόλη του Φωτός» και να τη… φωτίσει ακόμα περισσότερο με την παρουσία του.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας διευθετήθηκαν και ο Μέσι θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021