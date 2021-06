Απίθανος Πιτίνο: Ταξιδεύουμε 22 ώρες και δεν έχουμε φθάσει – Έχασε δύο κιλά ο Μανωλόπουλος

Η Εθνική μας ομάδα έχει ξεκινήσει από χθες το πολύωρο και μεγάλο της ταξίδι για τον Καναδά και την πόλη της Βικτώρια, όπου θα διεξαχθεί το Προολυμπιακό τουρνουά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η «γαλανόλευκη» λοιπόν 22 ώρες μετά το ξεκίνημα του ταξιδιού της δεν έχει φθάσει στον προορισμό της, όμως ο Ρικ Πιτίνο ήταν απολαυστικός και είχε όρεξη για πλάκα με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο αμερικανός τεχνικός της Εθνικής έπειτα από 22 ώρες τόνισε ότι ακόμη δεν έχει φθάσει η ομάδα στον προορισμό της, ενώ αναφέρθηκε με απολαυστικό τρόπο στο βοηθό του, τον Σωτήρη Μανωλόπουλο.

«Πάμε για 22 ώρες και δεν έχουμε φθάσει ακόμη, στο ταξίδι μας στον Καναδά. Ο βοηθός μου ο Σωτήρης (Μανωλόπουλος) έχει χάσει το μυαλό του. Έχει χάσει επίσης 2 κιλά και συνεχίζει. Είναι έξαλλος. Προσεύχομαι το ξενοδοχείο μας να έχει μήλα στην είσοδο» έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή του:

Going on 22 hrs and still haven’t arrived from our trip to Canada. My assistant Sotiris is losing his mind. He’s lost 2 kilos and counting. He’s famished. Praying the hotel has apples at the front desk 😂

