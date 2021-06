Πιτίνο: «Αλλιώς ξεκινήσαμε και αλλιώς φεύγουμε για τον Καναδά»

Το δικό του μήνυμα εν όψει της έναρξης του Προολυμπιακό τουρνουά στον Καναδά έστειλε μέσα από τα social media ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Ρικ Πιτίνο.

Ο κόουτς της «γαλανόλευκης» ανέφερε πως η τελική αποστολή για τον Καναδά είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με την έναρξη της προετοιμασίας, ωστόσο δεν παρέλειψε να δώσει το… σύνθημα στους παίκτες του.

«Λοιπόν, ξεκίνησα με μεγάλη εμπειρία και θρυλικά ταλέντα. Τώρα, φεύγουμε για τον Καναδά με εντελώς διαφορετική ομάδα, νεανική και με ενέργεια. Σπουδαία παιδιά που μου έδωσαν ό,τι είχαν! Θα περάσουμε καλά. Πάμε Ελλάδα».

Well, I started with great experience and legendary talents. We now leave for Canada as a totally different team, young and energetic. Great guys that have given me everything they have! Will be fun. Go Hellas!

