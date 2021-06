Μέσι: Για πάντα στην Μπαρτσελόνα

Για πάντα Μπλαουγκράνα.

Μόνο τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν πλέον για να γίνει επίσημη η παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η συμφωνία των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Pulga έχει ήδη ανακοινώσει στον Ζουάν Λαπόρτα την απόφασή του να συνεχίσει να αγωνίζεται με την Μπλαουγκράνα φανέλα.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η Μπαρτσελόνα θα ανακοινώσει την παραμονή του αργεντινού σούπερ σταρ κατά πάσαν πιθανότητα μετά το Copa America, καθώς ο 34χρονος θέλει να είναι 100% αφοσιωμένος στη διοργάνωση.

Barcelona consider Leo Messi’s new contract until June 2023 “just a matter of time”. Last clauses to be approved then it will be done and completed. Updates soon. 🔵🔴🇦🇷

Announcement not scheduled yet – but Barça feeling is ‘Leo extending and staying’. #Messi #FCB https://t.co/Tk8wlHJ9hA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2021