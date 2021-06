Αυτή είναι η κορυφαία 11αδα της Premier League

Την καλύτερη 11αδα της Premier League για τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε δημοσιοποίησε πριν από λίγη ώρα η PFA.

Φυσικά, στην 11αδα αυτήν, πρωταγωνιστούν όπως αναμενόταν οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι πρωταθλητές κατάφεραν να δουν έξι ποδοσφαιριστές τους να κερδίζουν μία θέση στους καλύτερους έντεκα της σεζόν!

Από δύο έχουν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ, ενώ έναν εκπρόσωπο έχει η Λίβερπουλ.

Αναλυτικά:

Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι), Σο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Γκουντογκάν (Μάντσεστερ Σίτι), Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Σαλάχ (Λίβερπουλ), Κέιν (Τότεναμ), Σον (Τότεναμ)

The PFA Team of the Year is revealed 🙌 pic.twitter.com/AFNKF1tGTd

— B/R Football (@brfootball) June 4, 2021