Νάπολι: Διάδοχος του Γκατούζο ο Σπαλέτι

Στο πρόσωπο του Λουτσιάνο Σπάλετι βρήκε τον αντικαταστάτη του Τζενάρο Γκατούζο η Νάπολι, με τον Ιταλό τεχνικό να… πληρώνει την αποτυχία των Παρτονοπέι να εξασφαλίσουν την συμμετοχή του στο επόμενο Champions League.

Όπως μεταφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομιάνο, οι δυο πλευρές έχου συμφωνήσει σε όλα, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει βάλει την υπογράφει του σε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας δυο ετών και το μόνο που απομένει για να επισημοποιηθεί το deal είναι η ανακοίνωση τον Παρτονοπέι.

Πλέον, ο 62άχρονος επιστρέφει στους πάγκους μετά το 2019 και είναι έτοιμος να καθοδηγήσει την ομάδα του Κώστα Μάνωλα την επόμενη χρόνια, η οποία αρχικά είχε στραφεί στον Σέρτζιο Κονσιενσάο, με τον Πορτογάλο τεχνικό να μένει εν τέλει όπως όλα δείχουν στην Πόρτο και την επόμενη χρονιά.

Luciano Spalletti will be the new Napoli manager, confirmed. He has just signed his contract until June 2023. Done and completed. 🔵 @SkySport #Napoli

