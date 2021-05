Η Ατλέτικο μοιράστηκε το τρόπαιο με τους ήρωες της πανδημίας

Η Aτλέτικο Μαδρίτης έπειτα από επτά χρόνια επέστρεψε στο θρόνο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Οι Ροχιμπλάνκος, αφού πανηγύρισαν πρώτα την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους οπαδούς τους, προέβησαν σε μια αξιέπαινη κίνηση, που σκόρπισε αρκετά χαμόγελα.

Πιο συγκεκριμένα, μια αντιπροσωπεία των πρωταθλητών Ισπανίας με συνοδεία το βαρύτιμο τρόπαιο έκαναν τέσσερις στάσεις, οι οποίες είχαν συμβολικό χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Ενρίκε Θερέθο, μαζί με τους Ντιέγκο Σιμεόνε και Κόκε επισκέφθηκε κατά σειρά το αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας, ένα Κέντρο Υγείας και ένα γηροκομείο, αλλά και τον Ερυθρό Σταυρό, και φωτογραφήθηκε μαζί με τους ήρωες της πανδημίας, που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης πάνω από ένα χρόνο.

🏆 Today we shared the league title with the true heroes of the pandemic 😊

Thank you for your invaluable work! 👏 pic.twitter.com/0bgYUQIK6E

— LALIGA CHAMPIONS 🔴⚪️🏆 (@atletienglish) May 24, 2021