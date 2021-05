Στη Σαουδική Αραβία το ισπανικό Super Cup

Ξανά εκτός Ισπανίας θα διεξαχθεί το ισπανικό Super Cup που από την περασμένη σεζόν έχει αλλάξει ολοκληρωτικά μορφή.

Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομοσπονδία, η επόμενη διοργάνωση θα διεξαχθεί εκτός ισπανικού εδάφους τον ερχόμενο Δεκέμβριο, καθώς θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, με τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπιλμπάο να ταξιδεύουν στην άλλη… άκρη για την κούπα.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, καθώς και τη σεζόν 2019/20, η διοργάνωση είχε γίνει και πάλι στη Σαουδική Αραβία, όταν το κατέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης.

