Aγουέρο: Η… ποιητική σύμπτωση με το 2011

Ο Αγουέρο αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι σε επίπεδο Premier League. Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στους Πολίτες ο Αργεντίνος σουπερ σταρ αλλάζει σελίδα στην καριέρα του με την Μπαρτσελόνα του Λιονέλ Μέσι να φαντάζει ο πιθανότερος προορισμός του.

Η γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ τον αγάπησε από την αρχή. Αυτή η αγάπη έγινε λατρεία τον Μαϊο του 2012. Τότε που έδωσε ένα πρωτάθλημα στην Σίτι στο πιο δραματικό φινάλε πρωταθλήματος από καταβολής της σύγχρονης μορφής του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Αγουέρο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της Σίτι τα τελευταία δέκα χρόνια. Ήταν ένα από τα σημεία αναφοράς των Πολιτών. Ο ποδοσφαιριστής που βοήθησε τα μέγιστα για να ανεβεί ο σύλλογος επίπεδο. Το πόσο καθοριστικός θα ήταν για τους Citizens το έδειξε μόλις στο πρώτο του παιχνίδι στην Premier League.

Το ντεμπούτο του ήταν ονειρικό. Στις 15 Αυγούστου 2011 η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενούταν από την Σουόνσι με τον Αγουέρο να μην είναι στην βασική ενδεκάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο τότε προπονητής των Πολιτών, Ρομπέρτο Μαντσίνι τον βάζει στον αγωνιστικό χώρο, με τον νεαρό τότε Κουν να συστήνεται στην Premier Leageue, σκοράροντας δυο φορές.

Δέκα χρόνια μετά, ο Αγουέρο στο ακροτελεύτιο παιχνίδι του με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι πάλι δεν είναι στους βασικούς έντεκα. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα τον ρίχνει στο δεύτερο μέρος με την κατάληξη να είναι και πάλι ίδια. Ο 32άχρονος επιθετικός σκοράρει και πάλι δυο φορές. Μάλιστα αυτά τα τέρματα τον κατέστησαν τον ποδοσφαιριστή με τα περισσότερα γκολ με ένα σύλλογο στην Premier League.Αξιο αναφοράς είναι οι δυο περιπτώσεις που ο Σέρχιο Αγουέρο σκοράρει δυο φορές ως αλλαγή στην καριέρα του.

2 – Sergio Agüero has scored two goals as a substitute for Manchester City for only the second time, the first being his club debut against Swansea City in August 2011. Poetic. pic.twitter.com/XoxEStEetq

— OptaJoe (@OptaJoe) May 23, 2021