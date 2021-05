«Χαμός» έξω από το «Κάμπ Νόου» λίγο πριν από το ντέρμπι με την Ατλέτικο (Βίντεο)

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του μεγαλύτερου παιχνιδιού της φετινής La Liga ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου» για την 35η αγωνιστική.

Μία αναμέτρηση που θα κρίνει όλο το πρωτάθλημα, με την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν να χρειάζεται μόνο νίκη ώστε να προσπεράσει την ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε που βρίσκεται στην κορυφή και στο +2 από τους «μπλαουγκράνα».

Μπορεί οι φίλαθλοι των Καταλανών να μην έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το «παρών» στο «Καμπ Νόου», ωστόσο φρόντισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους… Οι «μπλαουγκράνα» φίλαθλοι βρέθηκαν έξω από το γήπεδο λίγο πριν από την έναρξη, δίνοντας έτσι ένα… boost στην ομάδα του Κούμαν με συνθήματα και καπνογόνα.

🎥 Fans gathered near the Camp Nou ahead of today’s crucial game against Atletico. @FrancescLatorre #FCB 🔵🔴pic.twitter.com/KDDpTbIkFf

— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) May 8, 2021