Σαν χάρτινος πύργος καταρρέει το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ της European Super League καθώς λιγότερο από 487 ώρες μετά την αναγγελία δημιουργία της οι μισές ομάδες έχουν αποχωρήσει επισήμως μετά τις οργισμένες αντιδράσεις των οπαδών τους κατά της κλειστής λίγκας που προετοίμαζαν οι ιδιοκτήτες των συλλόγων.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την αρχή αργά το βράδυ χθες Τρίτη και λίγο αργότερα ακολούθησαν και οι τέσσερις από τις υπόλοιπες πέντε αγγλικές ομάδες, που συμμετείχαν στην European Super League, η οποία καταρρέει πλέον σαν «χάρτινος πύργος».

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Super League. Ακούσαμε προσεκτικά την αντίδραση των οπαδών μας, της βρετανικής κυβέρνησης και άλλων βασικών ενδιαφερομένων.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαζόμαστε με άλλους στην ποδοσφαιρική κοινότητα για να βρούμε βιώσιμες λύσεις για τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παιχνίδι».

We will not be participating in the European Super League. #MUFC

«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η συμμετοχή μας στα προτεινόμενα σχέδια για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Super League διεκόπη. Τις τελευταίες ημέρες, ο σύλλογος έχει λάβει αρκετές απόψεις από διάφορα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συμβολή τους».

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.

Η διοίκηση της Τσέλσι ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης επίσημα την αποχώρησή της από τη νέα ESL, ξεκαθαρίζοντας πως για τους «μπλε» το νέο εγχείρημα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν είναι το συμφέρον για το σύλλογο.

«Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η Τσέλσι επιβεβαιώνει πως έχει ξεκινήσει όλες τις επίσημες διαδικασίες για την αποχώρησή της από το γκρουπ που προχωράει τα πλάνα για την European Super League. Έχοντας συμμετάσχει στο γκρουπ την περασμένη εβδομάδα, είχαμε τον χρόνο να σκεφτούμε το θέμα και να αποφασίσουμε πως η παρουσία μας σε τέτοια πλάνα δεν θα ήταν προς το συμφέρον της ομάδας, των φιλάθλων μας και της ποδοσφαιρικής κοινότητας».

«Ως αποτέλεσμα των όσων μας είπατε και της ευρύτερης κοινότητας ποδοσφαίρου τις τελευταίες ημέρες αποχωρούμε από την Super League.Κάναμε ένα λάθος και ζητούμε συγνώμη για αυτό».

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

