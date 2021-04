«Προφήτης» ο Βενγκέρ : Είχε κάνει λόγο για την European Super League ήδη από το 2009

Η «βόμβα» της European Super League έσκασε και επίσημα χθες το βράδυ, με τις 12 ομάδες να ανακοινώνουν τη δημιουργία της κλειστής λίγκας.

Όλος ο πλανήτης ταρακουνήθηκε.

Οι 12 σύλλογοι φτιάχνουν το δικό τους πρωτάθλημα και αφήνουν το Champions League.

Από την άλλη, η UEFA και η FIFA απειλούν με βαριές τιμωρίες και αποκλεισμούς τόσο τις ομάδες όσο και τους ποδοσφαιριστές, κυρίως η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Ο Αρσέν Βενγκέρ πάντως το είχε πει, και κανείς δεν τον είχε ακούσει.

Ή μάλλον λίγοι ήταν αυτοί που είχαν δώσει σημασία σε αυτά που έλεγε το 2009, όταν ουσιαστικά μας προειδοποιούσε για όσα συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή.

«Ίσως σε δέκα χρόνια να έχετε μία Ευρωπαϊκή Λίγκα. Τα χρήματα από το Champions League δε θα είναι αρκετά για κάποιες ομάδες» είχε πει αρχικά το 2009 ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, καθώς ο αλσατός τεχνικός μίλησε για το θέμα και το 2018 λέγοντας:

«Είναι αναπόφευκτο. Το να μοιράζονται χρήματα ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρές ομάδες θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα».

Ο Βενγκέρ τα έλεγε λοιπόν…

Wenger in 2009: ‘Maybe in 10 years, you will have a European league…the money that will be coming in from the Champions League will not be enough for some clubs’

Wenger in 2018: ‘It is inevitable…to share money between the big clubs and the small clubs will become a problem’ pic.twitter.com/agIPGfOH86

— B/R Football (@brfootball) April 19, 2021