Έκτακτη Σύνοδο για τη διανομή των εμβολίων ζητούν κράτη-μέλη της EE

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έλαβαν την κοινή επιστολή που έστειλαν Αυστρία, Σλοβενία, Τσεχία, Λετονία και Βουλγαρία με την οποία εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατανομή των εμβολίων στα κράτη-μέλη και ζητούν τη διεξαγωγή συνόδου για να συζητηθεί το θέμα.

Είχαν προηγηθεί χθες οι καταγγελίες του Αυστριακού καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς ότι ορισμένες χώρες ίσως να έχουν υπογράψει «μυστικά συμβόλαια» με φαρμακοβιομηχανίες ώστε να λάβουν περισσότερα εμβόλια από εκείνα που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ε.Ε.

Ο Κουρτς και οι τέσσερις ομόλογοι του έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, υποστηρίζοντας ότι «δεν εφαρμόζεται ισονομία στις παραδόσεις δόσεων των εμβολίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε συγκεκριμένες χώρες μέλη της Ε.Ε.».

Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα δημιουργήσει και θα επιδεινώσει περαιτέρω τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών μέχρι το καλοκαίρι, με ορισμένα εξ αυτών να επιτυγχάνουν ανοσία σε μερικές εβδομάδες, ενώ άλλα θα μείνουν πολύ πίσω», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.

«Σας καλούμε λοιπόν… να πραγματοποιήσετε μια συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα μεταξύ των ηγετών το συντομότερο δυνατό», προστίθεται στο έγγραφο που απευθύνεται σε φον ντερ Λάιεν και Μισέλ.

Ευρωπαϊκή πηγή αναφέρει ότι η επιστολή μελετάται. Άλλη πηγή σημειώνει ότι ο συντονισμός για το ζήτημα του κοροναϊού θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 25 και 26 Μαρτίου, ενώ ο Σαρλ Μισέλ έχει πρόθεση να συγκαλέσει σύνοδο με φυσική παρουσία, κάτι που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Τέλος, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τονίζει η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Η Επιτροπή συμφωνεί με τις πρόσφατες δηλώσεις πολλών κρατών-μελών ότι η πιο δίκαιη λύση για την κατανομή δόσεων εμβολίων βασίζεται σε αναλογία του πληθυσμού κάθε κράτους-μέλους, ανέφερε η Κομισιόν πριν από λίγο με ανακοίνωσή της, στην οποία σημειώνει ότι «τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να απομακρυνθούν από την πρόταση της Επιτροπής προσθέτοντας μια ευελιξία που επιτρέπει τη συμφωνία για διαφορετική κατανομή των δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση και τις ανάγκες εμβολιασμού κάθε χώρας».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «εναπόκειται στα κράτη-μέλη να βρουν συμφωνία εάν επιθυμούν να επιστρέψουν στην αναλογική βάση».

