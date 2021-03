Ισραηλινή εταιρεία που ειδικεύεται στα γενεαλογικά δέντρα εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της με μια τεχνητή νοημοσύνη που «ζωντανεύει» πορτρέτα νεκρών συγγενών, αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι πελάτες της μπορεί να θεωρήσουν «μαγικές» τις κινούμενες εικόνες ενώ άλλοι «ανατριχιαστικές».

Η νέα υπηρεσία Deep Nostalgia («Βαθιά Νοσταλγία») της εταιρείας MyHeritage είναι ένα ακόμα παράδειγμα της τεχνολογίας Deepfake, στην οποία ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης που έχει εκπαιδευτεί με βίντεο ανθρώπων μαθαίνει να εισαγάγει πλαστά πρόσωπα σε βίντεο ή να δημιουργεί βίντεο από απλές φωτογραφίες.

‘Deep Nostalgia’ brings old photos, including very old ones, to life https://t.co/GhUKjPAeqt pic.twitter.com/NzL0K5Oc91

— The Verge (@verge) February 28, 2021