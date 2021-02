Δεν έφτανε το πρωτοφανές πλήγμα στις αερομεταφορές, λόγω πανδημίας. Τώρα, η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία Boeing ζητά την καθήλωση περισσότερων από 120 αεροσκαφών της, τύπου 777, ανά τον κόσμο, μετά την παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία με την πτήση της United Airlines, το Σάββατο, στο Ντένβερ των ΗΠΑ.

Okay let’s talk engine design: If the forward fan loses a blade, the brown casing that surrounds it is designed to catch any debris without a breach. If parts of the core fail, the casing isn’t designed for containment because of the incredible internal energy. https://t.co/cLx1Etza1q

