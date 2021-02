Ο Πέτρος Ιακωβίδης το Σάββατο στο MEGA STAR

Αυτό το Σάββατο, η Μαντώ και ο Αντώνης υποδέχονται στο «MEGA STAR» τον αγαπημένο καλλιτέχνη και δημιουργό, Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος μας χαρίζει δύο unplugged medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ο Αντώνης προκαλεί τον δημοφιλή τραγουδιστή στο καθιερωμένο challenge με ένα διασκεδαστικό, αυτή τη φορά, παιχνίδι τρίλιζας.

Επίσης, η κάμερα του «MEGA STAR» μπαίνει στα γυρίσματα του απόλυτου πάρτι που έχουν στήσει οι MEΛISSES για την εκπομπή «ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA» και εξασφαλίζει αποκλειστικά πλάνα και backstage δηλώσεις. Παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου βρισκόμαστε σε άκρως ρομαντική διάθεση με τις πέντε πιο αγαπημένες ελληνικές ερωτικές μπαλάντες.

Ταξιδεύουμε μουσικά στα chart του κόσμου μέσα από την ενότητα Charts All Over The World, μαθαίνουμε ποια τραγούδια μπήκαν στο Top 50 των κορυφαίων επιτυχιών και ποιοι καλλιτέχνες είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο θέσεων στο chart. Τέλος, έρχονται τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε Youtube και Shazam, το ελληνικό και international Τop 10, το Dance Chart καθώς και η ενότητα «Σαν Σήμερα…».





«MEGA STAR» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 16:10 ΣΤΟ MEGA ΜΕ ΤΗ ΜΑΝΤΩ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Instagram: @megastargr #MegaStarGr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Κώστας Γρηγορακάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Ορέστης Φασούλας

Project Manager: Ευρυδίκη Μπεθάνη

Διεύθυνση Παραγωγής: Χάρης Φυσερός

Αρχισυνταξία: Ευτυχία Κατσαρή