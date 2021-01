Η Τάμτα το Σάββατο στο MEGA STAR με τη Μαντώ Γαστεράτου και τον Αντώνη Δημητριάδη

Το «MEGA STAR», δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές το Σάββατο 23 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 16:00 στο MEGA με τη Μαντώ Γαστεράτου και τον Αντώνη Δημητριάδη.

Αυτό το Σάββατο, η Μαντώ και ο Αντώνης υποδέχονται την πιο ανατρεπτική ερμηνεύτρια της ελληνικής μουσικής σκηνής, την Τάμτα, που θα μας χαρίσει ένα απολαυστικό unplugged με ένα mash up των επιτυχιών της «Hold On» και «Δεν Είσαι Εδώ», σε ένα εντελώς ανανεωμένο σετ. Ο Αντώνης υποβάλλει την Τάμτα, στο πιο viral challenge αυτή τη στιγμή, το «What’s In The Box?». Η αγαπημένη τραγουδίστρια, έτοιμη για όλα και με άκρως χιουμοριστική διάθεση, χωρίς να βλέπει, βάζει το χέρι της σε ένα κουτί και προσπαθεί να μαντέψει ποιο αντικείμενο βρίσκεται μέσα.

Ακόμη, αποκλειστικά στο «MEGA STAR», μαθαίνουμε τις επιτυχίες που κατέκτησαν την κορυφή στην παγκόσμια μουσική σκηνή και παρακολουθούμε ένα εξαιρετικό βίντεο αφιέρωμα σε καλλιτέχνες που έγιναν ζευγάρι στη ζωή, συνεργάστηκαν και…τελικά χώρισαν!

Επίσης, σε αποκλειστική πανελλήνια μετάδοση για το «MEGA STAR» η διάσημη τραγουδίστρια Γκουέν Στεφάνι μιλάει για την επιστροφή της στη δισκογραφία. Τέλος, έρχονται τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε Youtube και Shazam, το ελληνικό και international Τop 10 και φυσικά το dance chart.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Γιάννης Γαλανούλης

Οργάνωση Παραγωγής: Ορέστης Φασούλας

Project Manager: Ευρυδίκη Μπεθάνη

Διεύθυνση Παραγωγής: Χάρης Φυσερός

Αρχισυνταξία: Μιχάλης Προβατάς